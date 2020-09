Jong PSV laat de punten aan FC Eindhoven

De beloften kwamen voor rust op achterstand en trokken daarna via Richard Ledezma de zaken recht. Lang duurde de gelijke stand niet, omdat de beloften in een verdedigende stelling knoeiden in balbezit. Emmanuel Matuta was te lichtzinnig aan de bal, waarna FC Eindhoven via Jort van de Sande de 1-2 wist aan te tekenen. Voor rust had Kaj de Rooij, die eerder in de belangstelling van PSV stond, de 0-1 aangetekend.