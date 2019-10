Jong PSV laat kans liggen om NEC pijn te doen

In de eerste helft liet NEC een flinke hoeveelheid kansen liggen en wist ook Jong PSV uit drie mogelijkheden niet te scoren. Het team van Uneken blijft voorlaatste in de stand in de Keuken Kampioen Divisie.

Al snel diende zich voor Jong PSV de eerste tegenvaller aan, omdat de talentvolle Belgische spits Yorbe Vertessen uitviel met op het oog een hamstringblessure. Hij worstelde eerder dit jaar al maandenlang met dit fysieke probleem en moet nu hopen dat het meevalt.

Het was zeker niet alleen maar tegenhouden wat Jong PSV deed, omdat er ook fases waren waarin de ploeg zich goed onder de pressie van NEC wist uit te spelen. Zeker richting de eindfase van het duel lukte dat goed. Onder anderen Claudio Gomes en Andrew Mendonca maakten voor rust een goede indruk en konden dat na rust af en toe doortrekken. Jong PSV moest als gezegd wel de nodige kansen van NEC dulden, maar de Nijmegenaren waren vaak onzorgvuldig of troffen de goed keepende Mike van de Meulenhof op hun weg. Zelf creëerden de Eindhovense beloften in de eerste helft drie kansen, maar Sekou Sidibe, Baggio Wallenburg en Andrew Mendonca konden om uiteenlopende redenen niet scoren. De inzet van Sidibe was te slap, Wallenburgs doelpoging hield het midden tussen een voorzet en een schot op goal en Mendonca kwam na een goede pass van Cyril Ngonge net verkeerd uit.