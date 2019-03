Jong PSV laat kans op hogere klassering liggen

VIDEO Gerbrands: PSV heeft een ‘wereldwij­de primeur in sportmarke­ting’

16:59 Het is heel groot nieuws in de regio Eindhoven. De nieuwe samenwerking die vijf grote partijen met PSV aangaan, waarmee de voorkant van het shirt van PSV wordt gesponsord, is volgens algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV ‘een wereldwijde primeur in sportmarketing’.