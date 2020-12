Jong PSV laat winst opnieuw liggen en pakt punt tegen Roda JC

Roda JC kwam voor rust al snel op voorsprong door een fraai ingeschoten vrije trap. Robert Klaasen was de doelpuntenmaker die keeper Vincent Müller verschalkte. De doelman had minder te doen dan zijn collega Jan Hoekstra een de andere kant. Die zag Jong PSV snel terugkomen in de wedstrijd, omdat Cheick Touré een aanval goed afrondde.



Met name Yorbe Vertessen had de kans om de Eindhovense beloften meer dan een punt te bezorgen, maar had het vizier niet op scherp. Vertessen speelde een goede wedstrijd en zijn loopacties zijn weer in orde, maar de finesse om mogelijkheden in goals om te zetten ontbreekt nog. De Belg sukkelde de afgelopen twee jaar met veel fysieke problemen, maar kon nu voor het eerst in lange tijd weer negentig minuten afwerken. Kort voor tijd kreeg hij nog een grote kans om te scoren, maar dat lukte niet. Aan de andere kant hield Müller de ploeg uit Kerkrade nog een keer knap af.



Jong PSV heeft nog twee duels te gaan tot de winterstop en sluit na wedstrijd zestien af met zestien punten. De ploeg heeft duidelijk vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig seizoen, maar weet dat nog lang niet altijd in punten om te zetten. Scoren is meestal het heetste hangijzer.