Jong PSV legt het af tegen Go Ahead Eagles in vechtmodus

Jong PSV heeft de strijd om de voorlopige plek drie in de Keuken Kampioen Divisie vrijdag eervol verloren. In een duel met Go Ahead Eagels had de ploeg van Dennis Haar te lang moeite met het fysieke vermogen van Go Ahead. Pas in de eindfase kwam er meer ruimte, maar Jong PSV verzuimde daarvan te profiteren en dus ging het duel met 2-1 verloren.

Go Ahead Eagles stormde in de beginfase op de geluidsgolven van het thuispubliek en kwam via Richard van der Venne snel op 1-0. De Overijsselse formatie brak via de linkerkant van PSV door, waar back Steven Theunissen in de eerste helft geen beste indruk maakte. Het antwoord van Jong PSV kwam snel, via de voeten van Zakaria Aboukhlal. Hij kon de gelijkmaker aantekenen na een prachtige pass van Dante Rigo.

Go Ahead pakte in de eerste helft opnieuw de leiding, via een fraaie vrije trap van Jeroen Veldmate. Hij schoot de bal in de rechterkruising en liet keeper Mike van de Meulenhof kansloos. In een uiterste poging om nog bij de bal te komen, belandde Van de Meulenhof op een doelstang en raakte hij geblesseerd. De Helmondse goalie werd vervangen door Youri Roulaux, die zijn ploeg nog enkele keren redde.

Jong PSV had het moeilijk omdat de Eagles het randje van het toelaatbare opzochten en van scheidsrechter Van Herk veel ruimte kregen. De arbiter was niet bepaald kwistig met het tonen van gele prenten en dus kon menig kansrijke situatie worden afgebroken.