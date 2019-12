Jong PSV levert de punten in ondanks ‘Zlatan-goal’ van Madueke

FC Den Bosch was in de eerste helft aan de leiding gekomen uit een vrije trap en scoorde via Steven Velkov. Daarna kwam Madueke met een kunststukje en mondde een lange en bijna Zlatan Ibrahimovic-achtige solo in het strafschopgebied uit in een goal. De 17-jarige Brit sluit vanaf nu aan bij Jong PSV, nadat hij in de eerste seizoenshelft uitkwam voor PSV onder 19. Naast Madueke is ook rechtsback Shurandy Sambo vanaf januari te zien bij Jong PSV. Madueke was de uitblinker in het duel met de Bosschenaren, maar wilde bij momenten nog te veel en verloor daarom ook een paar keer de bal.