Jong PSV levert prima prestatie in de Keuken Kampioen Divisie

Niet voor het eerst in dit seizoen leverde Jong PSV zondagmiddag een prima prestatie in de Keuken Kampioen Divisie, die dit seizoen op papier een stuk sterker is dan de afgelopen jaren. Met een knappe 2-0 zege op Sparta besliste de ploeg de titelstrijd in de eerste divisie.

Applaus in Eindhoven, jubel in Enschede. Het échte feest werd zondag natuurlijk gevierd in Twente. Door de knappe overwinning ontnam de ploeg van Dennis Haar de Spartanen de allerlaatste restjes titelillusie en zijn de Tukkers kampioen.

Jong PSV kan zelf over twee duels ook een bescheiden feestje houden, omdat het seizoen nu eigenlijk al geslaagd is. Er is sprake van doorstroming richting de A-selectie en de vierde stek in de eerste divisie spreekt tot de verbeelding. Trainer Haar en zijn staf hebben daarmee een topprestatie geleverd in een competitie met klinkende namen als FC Twente, NEC, Roda JC, Go Ahead Eagles, Sparta en Cambuur.

Ondanks het vertrek van veel ervaren spelers in de winterstop is Jong PSV uitstekend op de been gebleven op het tweede niveau van Nederland, terwijl de formatie ook geen stortvloed aan leden van de A-selectie binnen kreeg. Onder anderen de aanvallers Zakaria Aboukhlal en Joël Piroe lieten zich tegen FC Twente goed zien, toen Sparta veel ruimte weggaf.

Aboukhlal dient zich steeds meer aan als een speler voor de A-selectie en is met zijn snelheid en dribbels op het tweede niveau van Nederland buitengewoon gevaarlijk. De 19-jarige aanvaller is op zijn best aan de rechterzijde en dodelijk in de counter, waarbij hij zijn eerste goal gisteren te danken had aan Piroe. De spits was na een verdedigende fout van Sparta niet zelfzuchtig en bediende Aboukhlal, die er beter voor stond. ,,Ze gaven de ruimte weg en daar wisten we wel raad mee", zei Aboukhlal.

Bij de tweede goal van Jong PSV speelde hij ook een hoofdrol, omdat Dirk Abels (ex-Jong PSV) hem niet kon stuiten en in het strafschopgebied een duw in de rug gaf. Mauro Júnior benutte de toegekende penalty feilloos en zette daarmee de eindstand op het bord. Ondertussen bleek Youri Roulaux bij gevaar van Sparta (opnieuw) een betrouwbare keeper.

Bloemetje

Bij Jong PSV was een eventuele titel voor FC Twente geen groot thema. ,,We zien het bloemetje wel tegemoet", grapte Haar, die zich na wat rekenwerk realiseerde dat zijn ploeg een beroerde middag in De Grolsch Veste had voorkomen. Had Jong PSV verloren van Sparta, dan hadden de oosterlingen hun feestje moeten uitstellen. ,,We wisten wel dat het speelde, maar wij willen gewoon zelf onze wedstrijden winnen", zei Aboukhlal.