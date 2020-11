Jong PSV maakt knappe comeback en pakt na 3-0 achterstand in Maastricht alsnog een punt

Jong PSV pakte vrijdagavond in Maastricht na een knappe comeback een punt bij MVV: 3-3. De ploeg van Peter Uneken zakte na een goed begin weg en kreeg de goals makkelijk tegen. In de tweede helft kwam de Limburgse formatie zelfs op een 3-0 voorsprong.

Daarna had Jong PSV weer de overhand, maar verder dan een eretreffer van Kristófer Kristinsson kwamen de Eindhovenaren aanvankelijk niet. Via een klassegoal van de ingevallen Yorbe Vertessen en opnieuw Kristinsson pakte Jong PSV alsnog een punt.

In de beginfase was Jong PSV een minuut of zeven zeer dominant en dwong de ploeg twee grote kansen af. Fode Fofana en Richard Ledezma wisten niet te scoren. Daarna was het de beurt aan MVV, dat via Arne Naudts op 1-0 kwam. Keeper Maxime Delanghe bleef na een voorzet staan en dat leek op het oog niet de beste beslissing, waardoor het voor Naudts een koud kunstje was om te scoren.

Makkelijk weggelopen

Vlak voor rust verdubbelde MVV de voorsprong, omdat Justin de Haas in een duel met Naudts in de fout ging. De MVV’er stelde zijn ploeggenoot Joeri Schroijen in staat om te scoren: 2-0. Na rust kon Naudts ook de 3-0 aantekenen, nadat hij ogenschijnlijk wat makkelijk was weggelopen bij Robin Schoonbrood.

Voor Jong PSV was dat het teken om de rug te rechten en via een schot van Kristinsson kwam er een treffer op het bord. Snel daarna was er voor Mathijs Tielemans nog een grote kans om te scoren, maar de 3-2 bleef nog even uit. Vertessen en Kristinsson sleepten daarna nog een punt uit het vuur voor de beloften. Schroijen leek nog de 4-3 te maken, maar de paal redde Jong PSV.

Opstelling Jong PSV: Delanghe; Sambo, Felipe, De Haas (46. Kreekels), Oppegard; Schoonbrood (66. Kristinsson), Kjølø; Touré (70. Vertessen), Tielemans; Fofana, Ledezma