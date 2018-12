Jong PSV maakt met grootse Gakpo schroot van de aspiraties van Go Ahead Eagles

De PSV-beloften stuitten in het Jan Louwers Stadion op de koploper, die na een bezoek aan Eindhoven koploper-af is en de aspiraties op een nummer een-positie even kan opbergen. Met een 5-1 overwinning waren de PSV-talenten veel te sterk voor de defensief wel erg pover opererende ploeg uit Deventer. Met Cody Gakpo en Zakaria Aboukhlal als uitblinkers maakte Jong PSV gehakt van de formatie die dit seizoen vaak een uitstekende indruk maakte.

Gakpo maakte drie treffers en is al een paar weken in topvorm. In zijn laatste drie duels bij Jong PSV maakte hij vijf goals en tussendoor scoorde hij ook bij Oranje onder 20 vier keer in twee duels. Met wat meer precisie had hij zijn doelpuntenaantal nog verder uitgebreid. Voor Jong PSV stond het aluminium ook een paar keer in de weg. Go Ahead gaf wel erg veel ruimte weg en die was aan de snelle aanvallers van PSV wel besteed. Met Gakpo (1-0), Aboukhlal (2-0) en Ramon Lundqvist (3-0) als doelpuntenmakers ging de formatie van Dennis Haar de rust in.