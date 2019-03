Jong PSV mede dankzij puik keeperswerk van Van de Meulenhof naar zege in Helmond

Na een onbesuisde tackle werd Bertalan Kun door scheidsrechter Cantineau van het veld gezonden. Hij had weinig twijfel bij het toekennen van de rode kaart, die vrijwel meteen in zijn handen zat. Jong PSV had daarvoor al de nodige kansen gehad om de tweede goal te maken. Keeper Stijn van Gassel onderscheidde zich met een mooie redding op een knal van Justin Lonwijk. Ook Zakaria Aboukhlal kreeg een behoorlijke kans om te scoren, maar wist geen goal te maken. Namens Jong PSV was keeper Mike van de Meulenhof (19) telkens alert. Hij pakte meerdere inzetten van Helmond Sport uitstekend en groeide uit tot de beste man aan de kant van de Eindhovenaren.

Na rust probeerde Helmond Sport een vuist te maken en kreeg de ploeg ook kansen, maar de afronding was niet altijd goed of Van de Meulenhof stond in de weg. Ook Jong PSV had een aantal mogelijkheden, ondanks de numerieke minderheid. Kort voor tijd zorgde Daneels voor de tweede goal, waardoor Jong PSV bij de top-vijf in de eerste divisie blijft.