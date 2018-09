Jong PSV met Lundqvist en debuterende Frey naar Utrecht: 'Mooi moment om kansen te pakken'

Zowel bij Oranje onder 19, Oranje onder 20 als Jong Oranje zitten spelers die normaliter in principe bij het beloftenteam van PSV in actie komen. ,,In de groep is dat nu verder geen thema", zegt Haar. ,,We gaan het doen met de mannen die we aan boord hebben en hebben veel zin om een wedstrijd te spelen. Enkele spelers die normaal gesproken niet meteen aan bod komen, hebben nu een kans op speeltijd en kunnen die gelegenheid met twee handen aangrijpen. Je krijgt de kans om betaald voetbal te spelen en dat is maar voor weinig spelers weggelegd."

PSV trainde donderdag met een selectie van veertien talenten, waaronder nieuweling Marlon Frey (22) en de Zweed Ramon Lundqvist (21), die afkomstig is van de A-selectie. De vorige week van Bayer Leverkusen overgekomen Frey kan zijn eerste speelminuten in het betaald voetbal in Nederland gaan maken. Deze week trainde hij met zijn ploeggenoten mee met de A-selectie van PSV, die in aanloop naar drukke weken een paar dagen vrijaf heeft.

Maxi Romero en Dante Rigo zijn niet wedstrijdfit en kunnen tegen de talenten van FC Utrecht niet in actie komen. Ze trainden deze week individueel. Rigo is vermoedelijk over enkele weken weer inzetbaar. Romero viel vorige week in het duel met Helmond Sport na 45 minuten uit en hoopt over twee weken weer aan te kunnen sluiten bij de groepstraining van PSV 1.