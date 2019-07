Jong PSV met voormalig speler uit opleiding van FC Barcelona op trainingskamp

Stam probeert PS­V-doel­wit Berghuis op het middenveld: ‘Denk dat hij hier blijft’

10 juli Feyenoord-trainer Jaap Stam is tevreden over het eerste optreden van Liam Kelly en Steven Berghuis, die onder Stam een middenvelder is geworden. Zoals hij na de 1-2 winst tegen SV Darmstad 98 toch al met een lichte glimlach rond liep in het Oostenrijkse Schwaz.