Jong PSV mist de juiste eindpass, een afmaker voorin en daardoor een verrassing in Emmen

De ploeg van Ruud van Nistelrooy wist daardoor niet te scoren en omdat FC Emmen wel twee keer gebruik maakte van de mogelijkheden, gingen tijdens de lange terugreis vanuit Drenthe nul punten mee naar Eindhoven. In de eerste helft kreeg Jong PSV het na een kwartier even moeilijk en kregen de beloften de bal niet weg uit het eigen strafschopgebied. Uit een van richting veranderd schot van Rui Mendes kwamen de Drenten vervolgens op voorsprong.

Schietkansen

Voor Jong PSV waren er daarna schietkansen voor Jeremy Antonisse, Nathan Markelo en Cheick Touré, maar de bal ging er niet in. Na rust drong Jong PSV aan voor de gelijkmaker en kreeg Ismael Saibari een grote kans, maar was het FC Emmen dat de voorsprong uit kon breiden. Keeper Maxime Delanghe maakte in balbezit geen gelukkige keuze door voor de opbouw van achteruit te kiezen, in een te drukke situatie. Daardoor kwam zijn medespeler in de problemen en was er een buitenkansje voor Reda Kharchouch, die Delanghe wist te verschalken.