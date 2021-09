Jong PSV mist scorend vermogen tegen Excelsior en gaat in slotfase nog hard onderuit

Excelsior is de koploper in de Keuken Kampioen Divisie en Jong PSV staat onderin het rechterrijtje, maar dat was op het veld niet vaak te zien. Jong PSV kon na rust domineren, maar vergat uit te buiten en liet Excelsior telkens wegkomen. De ploeg mist het scorend vermogen van bijvoorbeeld spits Fodé Fofana, die voorlopig nog geblesseerd is. Excelsior sloeg in de slotfase meedogenloos toe.