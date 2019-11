Jong PSV mist topscorer Ngonge tegen NAC

Patstel­ling tussen PSV en Valencia: Spanjaar­den weigeren Toni Lato bij Jong PSV te laten spelen

24 november Toni Lato mag van Valencia niet uitkomen bij Jong PSV. De linksback snakt naar wedstrijden en PSV snakt naar een ervaren linksback, maar hij mag niet uitkomen bij het beloftenelftal. Mede daardoor komt hij niet in het ritme om voor PSV van waarde te zijn. In oefenwedstrijden speelt Lato weliswaar, maar is hij te snel vermoeid, zo is de inschatting van de technische staf. Lato heeft maar een officiële minuut voor PSV gespeeld en wil zelf dolgraag bij Jong PSV uitkomen.