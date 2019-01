Jong PSV moet afwachten of duel in Dordrecht doorgaat

Vrijdagmorgen wordt bekeken of de grasmat in het Riwal Hoogwerkers Stadion geschikt is om te voetballen. Vanwege sneeuwval in de afgelopen week is het onzeker of de wedstrijd door kan gaan. De verwachting is dat het in de loop van de dag gaat dooien. Lukt het niet om vrijdag te spelen, dan wordt het duel verplaatst naar maandag, zo geeft FC Dordrecht via het eigen kanaal op Twitter aan.