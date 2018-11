Jong PSV moet bij Sparta nette klassering zien te verdedigen

Winnen werkt verslavend voor Viergever: ‘Kampioen worden zou een onbe­schrijf­lijk gevoel geven’

22 november Geruisloos is misschien wel het beste woord om de overgang van Nick Viergever naar PSV in deze zomer te omschrijven. Vier maanden na zijn transfervrije oversteek vanuit Amsterdam is de 29-jarige verdediger onbetwist basisspeler bij PSV, waar hij een iets rustiger werkklimaat ervaart dan voorheen. Waarom? ,,Misschien is het omdat de media er wat korter op zitten dan bij de andere topclubs, dat zou kunnen.”