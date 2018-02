Jong PSV moet de punten weer aan Jong AZ laten

De doorbraak van Steven Bergwijn lijkt nu echt aanstaande

26 februari Nog nooit had Steven Bergwijn (20) gescoord in een topper in de competitie. Vorig jaar liet hij het in de Kuip liggen met PSV en Bergwijn had zichzelf bij Feyenoord-PSV toen al op de kaart kunnen en eigenlijk ook moeten zetten. Precies 364 dagen later lukte dat wel. En hoe: Bergwijn was bij alle drie goals van PSV tegen Feyenoord betrokken. Een definitieve doorbraak zit eraan te komen, zo lijkt het. Met zes treffers en inmiddels ook een stapeltje assists (zeven) draagt hij nu behoorlijk bij aan de kille, maar zo belangrijke cijfers voor het koppelteken in het doelsaldo van PSV.