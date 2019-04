Jong PSV moet massief NEC voorrang verlenen

Voor rust kwam Jong PSV op achterstand vanwege een tamelijk makkelijk gegeven penalty. Scheidsrechter Blank zag een overtreding in een moment waarop spits Joël Piroe de bal probeerde te spelen, maar een tegenstander licht aantikte. NEC-topscorer Ferdy Druijff schoot feilloos binnen. Na een prima actie vanaf de linkerkant kon ook Jonathan Okita scoren en zat NEC op rozen. Daarvoor had Jong PSV wel mogelijkheden, maar was de ploeg slordig in de eindfase of was de afronding niet goed genoeg. Mauro Júnior schoot een vrije trap goed in, maar NEC-keeper Branderhorst was bij de les. Piroe probeerde voor de goal Zakaria Aboukhlal te vinden, maar zijn voorzet werd goed verdedigd door NEC.