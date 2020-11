Jong PSV naar Helmond met coach Peter Uneken terug op de bank

Voor Jong PSV wordt het een kwestie van volhouden, nu de ploeg in een serie van vijf duels in vijftien dagen zit. ,,Er komt nu een mentaal aspect bij. Spelers raken wat vermoeid, maar we hebben een grote groep (28 spelers, red.) waar we uit kunnen putten”, zegt Uneken. Joël Piroe is ook in de wedstrijd tegen Helmond Sport de spits van dienst en daarnaast zal Maxime Delanghe het doel verdedigen. Of ook Richard Ledezma in actie kan komen, is nog onduidelijk. Hij zat gisteravond in de selectie van PSV voor het duel met PAOK en mogelijk blijft hij bij de groep voor de wedstrijd van PSV tegen Sparta van zondag.