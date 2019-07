Jong PSV oefent besloten tegen beloften Borussia Dortmund, spelers terug vanuit A-selectie

Steven Bergwijn serieus in beeld bij Sevilla, dat nog wel over de brug moet komen

8:30 Aan het rijtje clubs dat zich graag wil versterken met Steven Bergwijn kan opnieuw een grote naam worden toegevoegd. Sevilla FC heeft serieuze interesse in de 21-jarige aanvaller van PSV, die momenteel met zijn club in voorbereiding is op het treffen met FC Basel. Zaakwaarnemer Fulco van Kooperen wil de interesse niet bevestigen en praat niet over transfers totdat een deal is afgerond. Dat deed hij ook niet toen de door hem begeleide Joshua Brenet bij PSV werd verkocht.