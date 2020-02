Jong PSV ondanks stevig verweer ook bij Cambuur de bietenbrug op

Jong PSV heeft ook de uitwedstrijd tegen Cambuur verloren. Na een spektakelstuk in Leeuwarden werd het 4-2 voor de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Bij rust was het 1-1 en in de tweede helft trokken de Friezen de zege op het droge. Jong PSV verweerde zich stevig, maar trok toch aan het kortste eind.

In de beginfase stonden de Eindhovense beloften flink onder druk. Ze kwamen er bij de opbouw nauwelijks uit en het was dan ook weinig verrassend dat Robert Mühren de 1-0 aantekende. Hij deed dat prachtig, door de bal met veel gevoel over Yanick van Osch heen te werken. Jong PSV verdedigde daarvoor een aantal keren matig en kwam goed weg omdat Cambuur de kansen verkwanselde alsof het een lieve lust was.

Na pakweg een kwartier kwam Jong PSV veel beter in de wedstrijd en dat werd uiteindelijk via Noni Madueke omgezet in de gelijkmaker. Spits Yorbe Vertessen bracht hem uitstekend in stelling en daardoor kon de 17-jarige Brit de verdiende 1-1 aantekenen. Scheidsrechter Cantineau had kort daarvoor een glaszuivere penalty voor Jong PSV over het hoofd gezien, waarbij Madueke onreglementair werd gevloerd. Ook zag hij een elleboogstoot over het hoofd waarvan Chris Gloster het slachtoffer werd.

Vertessen

Diezelfde Gloster lette na rust niet goed op, waardoor Michael Breij uit zijn rug kon weglopen en de 2-1 kon aantekenen. Jong PSV kwam via een uitstekende treffer van Vertessen terug, die door Madueke goed werd weggestuurd. Het kon daarna alle kanten op, maar Cambuur trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. De Friezen hadden een paar keer het houtwerk geraakt en wisten na een inschattingsfout van Yanick van Osch alsnog te scoren. Uit een door Gloster veroorzaakte penalty maakte Mühren ook nog de 4-2. Het was twijfelachtig of de Cambuur-aanval de bal niet over de lijn had gewerkt, maar Cantineau legde de bal gewoon op de stip.

Bij Jong PSV maakte Michal Sadílek zijn rentree na een blessure en hij deed 90 minuten mee. Tijdens het duel raakte middenvelder Claudio Gomes ogenschijnlijk zwaar geblesseerd. Hij moest er per brancard af en werd vervangen door Mathias Kjølø.