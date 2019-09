Jong PSV op jacht naar eerste zege van dit seizoen, nieuwelingen inzetbaar

Uneken raakt daarvan niet van de leg. ,,Tegen Jong FC Utrecht hebben we zeker terecht verloren, maar in de andere wedstrijden zat er meer in. We lieten het liggen in de eindfase en maakten een paar keer verkeerde keuzes en een paar keer gaven we de goals te makkelijk weg.” Het hoofddoel van Jong PSV is het opleiden van spelers, maar Uneken snapt ook dat een overwinning de stand op de ranglijst een prettiger aanzien geeft.