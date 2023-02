Jong PSV pakt dankzij Canadese kopstoot een punt mee uit Noord-Holland

INTERVIEW Ruud van Nistel­rooij vindt dat PSV in Sevilla een dramatisch resultaat heeft geboekt: ‘Ik blijf met deze koers verdergaan’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij oogde donderdag vlak voor het vallen van de nacht in Sevilla aangeslagen. Na de 3-0 nederlaag van zijn team noemde hij het resultaat een grote deceptie. ,,Het laatste half uur vond ik dat wij de controle weer hadden en kansen krijgen. We maken zelf de fouten en door een black-out krijgen we de 1-0 tegen.”