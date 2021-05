Jong PSV pakt met veel nieuwelingen punt tegen TOP Oss

Namens TOP was Dennis van der Heijden dicht bij een goal en bij Jong PSV was invaller Mohamed Nassoh verantwoordelijk voor het gevaarlijkste moment. Hij schoot bikkelhard tegen de lat. TOP moest het duel met tien man eindigen, nadat keeper Bo Geens in de slotfase werd weggestuurd.

Interim-coach Ernest Faber had nog steeds te maken met een selectie vol afwezigen, door een groot aantal corana-besmettingen in de selectie van Jong PSV. Er was volop ruimte voor spelers die niet of niet vaak aan bod komen. Keeper Mark Spenkelink (24) keepte pas zijn tweede duel voor Jong PSV.

Jimenez, Nassoh, Bougafer

Daarnaast liet Faber de 18-jarige Mylian Jimenez zijn eerste schreden in een wedstrijd in het betaald voetbal zetten. Ook was er ruime voor Mohamed Nassoh (18), die afgelopen week al debuteerde. Ilyas Bougafer was er in de slotfase ook nog bij.

Bij de wedstrijdselectie zaten ook de jonge doelman Kjell Peersman, aanvaller Isaac Babadi en verdediger Emmanuel van de Blaak, maar deze 16-jarige talenten moeten nog even wachten op hun officiële debuut in het betaald voetbal.

Jong PSV hield ondanks alle personele malheur goed stand tegen TOP, dat met een punt niet ontevreden kon zijn.

Opstelling Jong PSV

Spenkelink - Sambo Matuta Vos Oppegard - Doudah (79. Jimenez) Saibari - Tielemans (66. Nassoh) Antonisse (79. Bougafer) - Bakayoko Thomas