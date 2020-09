Jong PSV pakt op karakter knappe zege bij Jong Ajax

Voor rust dwong Jong PSV met aanvallende intenties een paar aardige kansen af. Jong Ajax kreeg ook de nodige mogelijkheden, maar de Eindhovense beloften waren effectiever. Uit een vrije trap kwam Jong PSV op voorsprong, ietwat fortuinlijk. Justin de Haas raakte een man in de muur en daardoor werd zijn schot van richting veranderd: 0-1. Daarna was het de beurt aan Cheick Touré, die matig verdedigend werk van de Amsterdammers de 0-2 wist binnen te werken. Vlak voor rust deed Jurgen Ekkelenkamp iets terug.

Bal op de paal

Daarbij bleef het, hoewel Jong Ajax dus geruime tijd met een numerieke meerderheid op het veld stond. Uneken schakelde na het rood terug naar een meer verdedigende opstelling en bracht met Mathias Kjölo wat extra loopvermogen en pk's in de ploeg. Damien Timan zag de 1-3 nog op de paal uiteenspatten en ook Jong Ajax raakte in de slotfase nog de paal. Jong PSV had het moeilijk en leek bij meerdere spelhervattingen te bezwijken, maar trok de zege toch over de streep. Daardoor heeft de ploeg nu zes punten gepakt uit de eerste drie duels en al meer punten in uitwedstrijden vergaard dan in het hele vorige seizoen.