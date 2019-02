Jong PSV bood in Eindhoven prima partij aan FC Twente en had met wat meer geluk misschien wel een punt aan de topper tegen de Tukkers overgehouden. De realiteit was een 0-2 nederlaag en mede daardoor een inmiddels vrijwel zeker kampioenschap voor de vorig seizoen gedegradeerde formatie uit Enschede. Jong PSV hoopte de strijd in de Keuken Kampioen Divisie nog enigszins spannend te maken, maar maakte het de koploper net niet lastig genoeg.

Wat als scheidsrechter Van der Eijk na twintig minuten linksback Nacho van FC Twente met een tweede gele kaart had weggezonden? Het had er toch alle schijn van dat die prent gegeven kon worden, vond men in het Eindhovense kamp. ,,Ik snap daar dus niks van”, zei trainer Dennis Haar gisteravond, die ook aanstipte dat goed keeperswerk van Joël Drommel een Eindhovense treffer voorkwam. Haar beklaagt zich zelden of nooit over de arbitrage, maar had zeker een punt. Van der Eijk hield het bij een vermaning voor Nacho en leek onder de indruk van het lawaai in het met bijna 400 Twentse supporters gevulde uitvak in het Jan Louwers Stadion.

Boere

Haar roemde Drommel terecht, omdat de keeper een fraaie inzet van Zakaria Aboukhlal knap onschadelijk maakte en ook de rest van de avond puik werk afleverde. De aanvaller van Jong PSV was een plaag voor de defensie van FC Twente, maar kon zijn gevaarlijke spel niet omzetten in goals of assists. De Tukkers scoorden al snel via Aitor en laat in het duel via een door Tom Boere benutte penalty. Aboukhlal: ,,Jammer. Ik denk we dat een goede wedstrijd hebben gespeeld. FC Twente staat niet voor niks bovenaan en heeft kwaliteiten in de ploeg, maar wij konden mee met ze en waren in fases gewoon beter. Ik denk dat we ook nog een penalty hadden moeten krijgen.” Zijn collega Joël Piroe was dezelfde mening toegedaan. ,,Er waren ook discutabele momenten, waarbij de beslissing niet in ons voordeel uitviel. Zit het dan wel een keer mee voor ons, dan loopt het waarschijnlijk heel anders. We speelden goed en kregen ook een paar kansen en hadden zeker een strafschop verdiend. Tegen tien man wordt het een ander verhaal.”