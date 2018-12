Jong PSV scoort erop los en wint bij Telstar

Jong PSV stijgt door een knappe 2-4 zege bij Telstar naar de zevende plek in de eerste divisie. De ploeg van trainer Dennis Haar kwam in Velsen-Zuid op een 0-2 voorsprong, incasseerde daarna twee tegengoals en sloeg in de slotfase keihard toe.

Voor Jong PSV verzorgden Matthias Verreth, Jordan Teze, Marlon Frey en Ramon Lundqvist de score. De ploeg speelde zonder topscorer Cody Gakpo, maar had wel spits Maxi Romero in de gelederen. Hij kon zich niet onderscheiden in de vorm van een goal of assist.

Lundqvist is bezig aan een sterke periode en heeft inmiddels 7 treffers op zijn naam staan. De middenvelder mag van PSV in de winterstop kijken of een vertrek mogelijk is, omdat zijn contract in juni afloopt.