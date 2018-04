Jong PSV sluit opnieuw af in de top-vijf van de eerste divisie

Trainer Dennis Haar baalde van het verlies in de laatste wedstrijd, tegen Fortuna Sittard. ,,Wij konden hier nog een periodetitel winnen en hebben er alles aan gedaan. Helaas waren we in balbezit vandaag erg slordig en hadden we veel moeite. Hier in Sittard was er alles aan gedaan om de thuisploeg optimaal te motiveren. Dat was te merken. Wij hebben het zeker geprobeerd, maar uiteindelijk te weinig afgedwongen."