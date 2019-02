Jong PSV stijgt naar toppositie in de Keuken Kampioen Divisie

Tegen TOP Oss kwam Jong PSV in eerste instantie op achterstand. Via een uitbraak wist Ragnar Oratmangoen te scoren, nadat hij aan de aandacht van Bertalan Kun ontsnapte. De PSV-beloften bogen de achterstand snel om in een voorsprong, nadat achtereenvolgens Justin Lonwijk en Mauro Júnior (vanaf de stip) scoorden. De goal van Lonwijk was het aanzien meer dan waard. Met een prachtig schot krulde hij de bal in de rechterhoek achter keeper Nick Olij. Lonwijk had voor de winterstop te maken met een langdurige knieblessure en lijkt nu echt op de weg terug. De Tilburger speelde zijn beste wedstrijd na zijn rentree.