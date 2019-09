Jong PSV tobt in de eerste divisie door gebrek aan stootkracht

Matchwinner werd Calvin Mac-Intosch, die een omhaal achter keeper Mike van de Meulenhof zag belanden. Cambuur had in de eerste helft al een aantal goede kansen gehad en raakte een keer de paal. Ook stond Van de Meulenhof een enkele keer goed in de weg. Jong PSV startte goed en beet wel een paar keer van zich af, maar de Friezen pakten gaandeweg het eerste bedrijf het initiatief over. Spits Cyril Ngonge had nog een schietkans, maar zijn inzet was niet hard genoeg om keeper Sonny Stevens te verontrusten. Ook Richard Ledezma had kunnen scoren, maar zijn inzet ging voorlangs.