Jong PSV-trainer Adil Ramzi is in zijn geboorteland opnieuw een gewild man

Jong PSV-trainer Adil Ramzi heeft net als vorig jaar over belangstelling niet te klagen. Zowel vanuit de Marokkaanse bond als clubs in het land is er interesse in de verrichtingen van de in Marokko geboren coach, die dit seizoen met Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie actief was. Hij won daarnaast met zijn team een internationaal Brits toernooi, waar het beloftenteam van grote namen won.