Jong PSV-trainer Dennis Haar ziet zijn team winnen ondanks snelle rode kaart: ‘Prima teamprestatie’

Jong PSV mede dankzij puik keepers­werk van Van de Meulenhof naar zege in Helmond

22:48 Jong PSV heeft een 0-2 overwinning gepakt in Helmond. De ploeg van Dennis Haar maakte al snel de eerste goal, via een door Mauro Júnior benutte penalty. Uiteindelijk werd het in de tweede helft tegen Helmond Sport nog lang spannend, omdat Jong PSV ongeveer 50 minuten met tien man moest spelen. Kort voor tijd zorgde Lennerd Daneels uit een counter voor de eindstand.