Jong PSV-trainer Haar over ketser tegen TOP: 'Fouten maken mag, ervan leren moet'

Een uitslag die duidelijk maakt dat de beloften nog een flinke stap te zetten hebben om aan te haken bij PSV. ,,Dit is nog niet eens de middenmoot van de eredivisie", zei hij. ,,We hebben de nodige fouten gemaakt en dat zie je in het begin van het seizoen vaker bij beloftenteams. Het is elk jaar een beetje hetzelfde verhaal, de geschiedenis herhaalt zich. Jonge spelers moeten bijvoorbeeld wennen aan het feit dat ze niet vanaf eigen helft zomaar meer twee of drie spelers voorbij kunnen, want dan wordt je er op dit niveau gewoon afgelopen. Fouten mogen onze spelers zeker nog maken, alleen moeten ze ervan leren en ze later in hun carrière dus niet meer maken."

Jong PSV stond al snel (na tien minuten) op een 2-0 achterstand. ,,Dan weet je dat het moeilijk wordt", aldus Haar. Jong PSV probeerde wel iets te forceren, maar wist weinig kansen te creëren en dat gebeurde ook omdat TOP zich uitstekend had georganiseerd. De Ossenaren kwamen er bij balverlies van Jong PSV snel uit en prikten in de tweede helft nog twee keer raak, waarvan een keer vanaf de stip. Tussendoor had Joël Piroe een penalty gekregen en scoorde Ramon Lundqvist vanaf de stip. Na die 2-1 probeerde Jong PSV er nog meer uit te slepen, maar kwamen er maar geen kansen. De ruimtes voorin waren erg klein en TOP kwam niet vaak in de problemen. Lennerd Daneels was nog wel dichtbij een goal, maar kopte naast. ,,De overwinning van TOP is verdiend", vond Haar. ,,Wij waren niet in staat om de goede oplossingen te vinden. TOP had het qua organisatie prima voor elkaar en ontregelde daarmee ons spel. Zij worden door onszelf ook in het zadel geholpen, omdat we zelf onnodig een penalty weggeven."