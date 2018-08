Jong PSV-trainer Haar: 'We geven Maxi de tijd die hij nodig heeft'

Over de goals van Zakaria Aboukhlal en Jordan Teze was hij uiteraard te spreken. ,,Goede individuele acties. In de tweede helft hadden we het lastig en was het een goed moment om de bal een keer achter hun defensie te laten vallen. Dirk Abels kwam met een mooie pass en Jordan maakt het goed af."

Maxi Romero (19) speelde bij Jong PSV het hele duel. De spits kwam nog niet veel in het stuk voor, al viel bijvoorbeeld wel op dat Romero bij standaardsituaties achterin bij Jong PSV zijn verdedigende taken goed uitvoerde. Na een lange periode van inactiviteit wegens blessures is de miljoenenaankoop van PSV op de weg terug. ,,We geven hem de tijd die hij nodig heeft", aldus Haar. ,,Maxi is een fijne gozer, die er vandaag alles aan gedaan heeft. Vergeet niet waar hij vandaan komt, hij heeft er maandenlang uit gelegen. Dit is voor hem een volgende stap en nu proberen we samen stappen te zetten op weg naar meer."