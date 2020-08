Jong PSV-trainer Peter Uneken is benieuwd waar zijn groep staat en krijgt nog versterking

Jong PSV kon in de voorbereiding op het nieuwe seizoen maar drie oefenduels spelen, dus voor trainer Peter Uneken viel er niet zoveel uit te proberen. De beloftenploeg start zaterdag desondanks met vertrouwen in de Keuken Kampioen Divisie, geeft hij aan.

Excelsior-thuis is het eerste meetmoment op trainingscomplex De Herdgang, voor maximaal 380 toeschouwers. ,,We hebben een iets bredere kern van spelers dan vorig jaar denk ik. Daarbij hebben we ook altijd te maken met het eerste elftal, waar onze jongens nodig kunnen zijn. Andersom kan het zo zijn dat spelers uit lagere elftallen af en toe bij ons aansluiten. Dat zullen we per wedstrijd bekijken, zoals dat al jaren gebeurt.”

Degradatiezorgen?

Ondanks het beperkte aantal wedstrijdminuten in de voorbereiding denkt Uneken dat zijn ploeg er klaar voor is. Het zal qua resultaten beter moeten dan vorig seizoen, om gevrijwaard te blijven van degradatiezorgen. Het ‘slechtste’ Jong-team in de eindstand kan in het ergste geval namelijk degraderen. Niet zomaar, want Jong-ploegen die bij de eerste tien in de eindstand eindigen, kunnen niet terugvallen naar de tweede divisie. Ook bij een klassering in het rechterrijtje is degradatie nog lang geen feit. Zo moet een Jong-team in die tweede divisie normaal gesproken kampioen worden om een beslissingsduel met het slechtste Jong-team in de Keuken Kampioen Divisie te kunnen afdwingen.

Kristinsson

Uneken is benieuwd waar zijn groep staat en heeft een aantal (licht) geblesseerden in de selectie. Tegen Excelsior zijn verdediger Tijn Daverveld en spits Yorbe Vertessen nog niet van de partij. Nigel Thomas is een twijfelgeval. Als het meezit, sluit de nieuwe IJslandse aanvaller Kristófer Kristinsson (21) wel aan bij de selectie. Op de website van zijn huidige club Grenoble (tweede niveau in Frankrijk) is al gemeld dat hij op huurbasis naar PSV gaat. De Eindhovenaren moeten echter nog een aantal procedures afronden en daarom kon niemand de transfer nog bevestigen of daarop reageren. De voor Jong IJsland uitkomende Kristinsson wordt volgens zijn zaakwaarnemer door PSV gehuurd met een optie tot koop.

Onder meer van hem zal het aanvallend waarschijnlijk moeten komen. ,,We komen nu in wedstrijden tegen grote kerels en daarin zullen we ons staande moeten houden”, aldus Uneken voor het treffen met Excelsior.