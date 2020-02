Jong PSV-trainer Peter Uneken ziet zijn ploeg na spektakelstuk verliezen: ‘Hadden winst verdiend’

Trainer Peter Uneken baalde enorm. Pas in blessuretijd greep De Graafschap de winst en dat deed pijn in het kamp van Jong PSV. ,,Natuurlijk. We hadden denk ik verdiend om hier te winnen, maar hebben de 2-1 niet goed genoeg verdedigd. Daarnaast hebben we genoeg kansen gehad om vaker te scoren, maar ze zijn niet benut. Voor rust speelden we goed en na rust was het even wat minder. Daarna hebben we toch de mogelijkheden gehad om een beter resultaat te pakken.”



Jong PSV heeft een aantal impulsen gekregen van bijvoorbeeld Noni Madueke, die bij PSV 1 meetraint. Daarnaast was ook Yorbe Vertessen in bepalende zin aanwezig. ,,Hij is uit voorzorg bij rust gewisseld”, gaf Uneken aan. Na lang blessureleed wil Uneken de aanvaller fit houden.