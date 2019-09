Jong PSV-trainer Uneken kijkt door matige resultaten heen: ‘We zijn al een stuk verder’

,,Een goede wedstrijd van ons, maar we pakten geen punten”, aldus trainer Peter Uneken, die uiteraard ook baalde van de nederlaag. Hij probeerde door de uitslag heen te kijken en benoemde een aantal positieve punten. ,,Ik ben trots op wat we hebben laten zien met deze jonge groep. We hebben voorin een aantal keren de verkeerde keuzes gemaakt en daardoor scoren we niet. Dat we in het eerste stuk goed voetballen, moeten we vervolgens in de eindfase kunnen om resultaten te halen. We hadden vandaag zeker een acceptabele uitslag kunnen boeken.”

Jong PSV scoort moeizaam. ,,We hebben spelers nodig die in de zones komen waar wat te halen is. Daar moeten we beter worden. Yorbe Vertessen kan misschien voorin wat vastigheid geven aan dit team.” De Belgische spits maakte maandag zijn rentree na negen maanden blessureleed. Het hielp maandag niet, omdat Jong PSV niet meer scoorde. ,,Ze maakten na de elf tegen tien de ruimtes klein en voor ons was dat lastig”, zei Uneken over de tegenstander.