Jong PSV-trainer Uneken: ‘We hadden er meer uit kunnen halen tegen Jong Ajax”

,,Zeker in de tweede helft hebben we ons laten zien en veel op de helft van de tegenstander gespeeld”, had Uneken gezien. ,,Alleen waren we niet in staat om heel veel kansen te creëren, ook omdat we zelf in de eindfase niet de goede keuzes maakten. Soms schoten we te vaak en soms kozen we net de verkeerde oplossing. We hadden er meer uit kunnen halen.” Mogelijkheden waren er wel, maar daarbij had Jong PSV soms niet de precisie of het vermogen om de goal te maken. Met name Sekou Sidibe had uit een van zijn twee schietkansen misschien meer moeten halen.