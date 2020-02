Jong PSV verliest na boeiend gevecht van De Graafschap

Jong PSV nam in de eerste helft de leiding via Yorbe Vertessen, die zich goed vrij wist te spelen en doeltreffend uithaalde. De talentvolle 19-jarige spits is na een periode met veel fysiek ongemak definitief op de weg terug en kon een helft volmaken. Vertessen zat een jaar geleden dicht tegen een plek in de A-selectie van PSV aan en ging ook mee naar het trainingskamp in Qatar, maar kwam daarna weinig in actie.