Jong PSV verliest weer eens, Cambuur ondanks treffer Gakpo te sterk

Gakpo toont vorm

Met die gewijzigde selectie had Jong PSV het voor rust zwaar tegen sc Cambuur, dat de ene na de andere kans kreeg. De Friezen kwamen in de 13de minuut ook op voorsprong; het was Kevin Schindler die met een raak afstandsschot optimaal profiteerde van slecht wegwerken van Maxime Soulas: 0-1. Even later werd het via een van de spaarzame mogelijkheden van Jong PSV gelijk. Lundqvist zette Gakpo met een fraaie pass vrij voor het doel en de man in vorm faalde niet: 1-1. Het was alweer het tiende doelpunt van de geboren en getogen Eindhovenaar in zijn laatste vijf officiële duels voor PSV.