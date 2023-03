Jong PSV verprutst te veel kansen en laat opnieuw na om NAC pijn te doen

Met name Ismael Saibari mocht het zich aanrekenen dat Jong PSV niet vaker scoorde, want hij kreeg twee grote kansen en hielp ze allebei om zeep. Ook bij het eerste team van PSV heeft Saibari dit seizoen grote moeite gehad om het net te vinden en liet hij meerdere kansen liggen. Voor en na rust liet hij het maandagavond liggen.

Martina

Jong PSV begon uitstekend en kwam via Fedde Leysen terecht op voorsprong, uit een corner. Daarna had de voorsprong als gezegd uitgebreid moeten worden, maar faalde de ploeg. Voor rust kwam NAC al wat beter in de wedstrijd en daarna nam de druk alleen maar verder toe. Aanvoerder Cuco Martina werd bij de West-Brabanders de grote man en scoorde twee keer. Met name zijn tweede goal was fraai: Martina haalde vanaf een meter of achttien verwoestend uit.