Jong PSV verzuimt Telstar de nek om te draaien en gaat onderuit

Jong PSV begon veel agressiever aan de tweede helft dan aan de eerste en wist de achterstand na rust ongedaan te maken. Via goals van Mathias Kjølø en een van richting veranderde inzet van Ismael Saibari werd het 2-2. Daarna kwamen er plots kansen te over voor Jong PSV en was er alle gelegenheid om Telstar de nek om te draaien. Twee keer werd een goal afgekeurd, vanwege buitenspel. Een keer was dat sowieso terecht en de andere keer was het met het blote oog moeilijk waarneembaar.