Jong PSV voorkomt donker scenario in Den Haag en neemt een punt mee

VOORUITBLIK Cody Gakpo was twaalf bij de vorige bekerwinst van PSV en hoopt nu zelf toe te slaan: ‘We moeten meteen door’

Voor PSV is er zondag misschien wel de laatste kans om dit seizoen nog een aansprekende prijs te pakken, in de bekerfinale tegen Ajax. PSV-aanvoerder Cody Gakpo blikte vrijdag met trainer Roger Schmidt vooruit. ,,We moeten meteen door en iedereen heeft er zin in”, zei hij. ,,We zijn tot de bodem gegaan en dat kunnen we meenemen naar die wedstrijd. Fysiek is het geen probleem.”

15 april