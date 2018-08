Jong PSV wacht confrontatie met TOP Oss, Abels en Obispo aanvoerders

Jong PSV won het eerste duel van het seizoen in eigen huis van FC Eindhoven, onder meer door een mooie goal van Jordan Teze. Of hij er vrijdag ook bij is, kon Haar nog niet aangeven. Pas in de loop van de wedstrijddag wordt bekend welke spelers uit de A-selectie aansluiten. Vermoedelijk zijn daarbij ook Cody Gakpo, Ramon Lundqvist en spits Maxi Romero. Het drietal reisde deze week niet mee met PSV naar BATE Borisov en trainde met de beloftenformatie, waar deze week de Duitser Marlon Frey (22) op proef was.

Abels

Haar kent weinig problemen in zijn selectie. Alleen Justin Lonwijk is op dit moment na een blessure nog niet wedstrijdfit en heeft nog enige tijd nodig om weer aan te haken. De 18-jarige Tilburger heeft de veldtrainingen wel weer hervat. Bij PSV is besloten dat Dirk Abels aanvoerder van Jong PSV is op het moment dat Armando Obispo niet speelt. Hij ontbrak bijvoorbeeld al in het eerste duel van dit seizoen, waar Abels dus de band droeg. Vorig jaar was Obispo ook captain van de beloften en in de wedstrijden dat hij niet speelde kreeg Bram van Vlerken (nu actief bij Almere City FC) de band. Abels maakte vier jaar geleden al zijn debuut bij Jong PSV en zit het langst bij de huidige selectie. Haar: ,,Armando blijft in principe onze aanvoerder, maar het is aannemelijk dat hij in meerdere wedstrijden niet in actie komt. Dirk heeft aangegeven zich op dit gebied te willen ontwikkelen en geeft in het veld ook al op een goede manier sturing. We denken met hem ook een goede keuze te hebben gemaakt."