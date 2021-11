Jong PSV wil het FC Emmen op lege Oude Meerdijk zo moeilijk mogelijk maken, keeper Delanghe reist mee

Oppegard nog niet fit

Jong PSV kent nog wel de nodige afwezigen, waaronder spits Fodé Fofana en rechtsback Shurandy Sambo. Een tegenvaller is dat linksback Fredrik Oppegard toch nog niet fit is. Hij maakte vorige week zijn rentree in een oefenduel met FC Dordrecht, maar is nog niet klaar voor een officieel duel. Van Nistelrooy heeft meerdere opties om hem te vervangen, zoals Dennis Vos en Fedde Leysen. Jeremy Antonisse is weer fit en het is afwachten of hij gaat spelen. Dat zou dan normaal gesproken op de plek van Dante Sealy moeten gebeuren, maar de Amerikaan is in vorm. Wel keerde hij aan de late kant terug van de interlandperiode.