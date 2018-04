Jong PSV wil in Sittard gewoon de vierde periode winnen: 'Seizoen goed afsluiten'

Bij winst op Fortuna Sittard op zaterdagavond is dat sowieso het geval. De wedstrijd in het Fortuna Sittard Stadion is al uitverkocht omdat Fortuna naar de eredivisie promoveert bij een zege op Jong PSV. Haar: ,,Wij gaan dit duel in om zo goed mogelijk te presteren en om een overwinning te pakken. Net zoals in andere wedstrijden. Dat de tegenstander kampioen kan worden en wij periodekampioen, betekent dat we allebei nog ergens om spelen en dat is aan het eind van het seizoen alleen maar mooi."