Jong PSV wil nu bevestigen tegen topteam in de eerste divisie en kan aantreden met sterke namen

Eran Zahavi heeft na de gruwelijke overval op zijn huis twijfels over zijn toekomst bij PSV, dat probeert om hem te helpen

Er zijn bij PSV enige twijfels of aanvaller Eran Zahavi (34) zijn contract bij de club nog wil uitdienen. Van een vertrek is zeker nog geen sprake en Zahavi heeft de clubleiding ook nog niet medegedeeld dat hij weg wil. Wel zijn er belangrijke privé-problemen op te lossen om een langer verblijf in Nederland mogelijk te maken. Daar heeft hij over gesproken met de directeuren van PSV. Zahavi is op dit moment wel weer in training met PSV en is nog niet klaar voor een rentree in het komende weekend.

13 januari