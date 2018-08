Jong PSV wint met Romero en Obispo aan boord van Al Nasr: 2-0

Ramon Lundqvist opende in de tweede helft met een prachtige vrije trap de score en het was Robin Schoonbrood die de tweede treffer voor zijn rekening nam.

Romero

Romero speelde een uur mee en kan zodoende zaterdag mogelijk aansluiten bij de A-selectie van PSV, die tegen FC Utrecht de eerste wedstrijd van de competitie speelt. Trainer Mark van Bommel daarover: ,,We moeten niet vergeten dat Maxi hier gekomen is en geblesseerd is geraakt en nog een blessure heeft gehad. Hij is de voorbereiding begonnen en fit gebleven. Voor ons is het een mooie gelegenheid dat hij 300 meter verder bij Jong PSV op een goed niveau minuten kan maken en dat geldt ook voor andere spelers die wedstrijdfit willen zijn."