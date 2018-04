Jong PSV wordt stukje bij beetje nieuw PSV

Geen enkele selectiespeler van PSV was al geboren toen PSV in 1988 de Europa Cup 1 won. Zondag mochten de spelers in Eindhovense dienst een nieuw shirt dragen, dat is geïnspireerd op de winst van de finale in Stuttgart van dertig jaar geleden. Het is komend seizoen het nieuwe uittenue van PSV, waar in Den Haag ook de nodige spelers in actie kwamen die bij de Champions League-winst van Ajax in 1995 nog geboren moesten worden.

Credo

'De jeugd heeft de toekomst' is in de laatste twee wedstrijden van het seizoen een belangrijker credo dan normaal bij PSV. ln aanloop naar de nieuwe start aan het einde van juni kreeg een aantal jonge talenten van PSV zondag dus de kans om zich aan de buitenwereld te tonen. Albert Gudmundsson en Pablo Rosario startten in de basis, Donyell Malen viel al snel in. Hij kwam erin voor Hirving Lozano, die voor zijn 0-1 door roeien en ruiten ging. De Mexicaan gaf zijn hele hebben en houden en landde op een doelstang. Lozano kon niet verder, waarna de medische staf van PSV tot een bezoekje aan het ziekenhuis besloot. Maandag wordt waarschijnlijk bekend of hij zondag in actie kan komen, als PSV tegen FC Groningen het laatste officiële duel van dit seizoen speelt.

Gudmundsson

De man die niet in de basis begon, Malen dus, presenteerde zich als beste van de PSV-talenten. Met veel flair en dreiging had de Jong PSV-topscorer een goede bijdrage in het aanvalsspel van PSV. Gudmundsson benutte zijn potentieel zondag niet en had voor zijn doen een matige dag. Hij moet het doorgaans niet hebben van het spel zonder bal, maar kan in balbezit wel het verschil maken en staat bekend om zijn effectiviteit voor de goal. Uitgerekend op dat laatste punt ging het gisteren mis. Een kans die hij normaal gesproken met de ogen dicht en de handen in de zakken zou benutten, schoot hij allesbehalve resoluut binnen. Gudmundsson mag tot meer in staat worden geacht dan hij gisteren liet zien.